В Аргентине рассказали, что происходит с иммунитетом после вакцинации «Спутником V» 4 26.08.2021, 14:34

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фото: reuters

В ходе исследования изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки пациентов, привитых российским препаратом.

Активность антител к коронавирусу, в том числе новых типов, постепенно растет в течение полугода после вакцинации российским «Спутником V». Об этом говорится в докладе группы ученых из Аргентины, анонс их исследования опубликован на сайте medrxiv.org.

В ходе исследования ученые изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови пациентов, привитых российским препаратом. Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

Исследование показало, что спустя шесть месяцев после вакцинации возрастает способность антител нейтрализовать мутации COVID-19. В особенности возрастает иммунитет к штаммам «бета» и «гамма», говорится в докладе.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — говорится в выдержках работы, процитированных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании, в частности, принимали участие специалисты министерства здравоохранения Аргентины, Университета Буэнос-Айреса и американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

«Спутник V» был зарегистрирован в Аргентине в декабре 2020 года. По состоянию на июль в Аргентине использовали 6,9 миллиона доз российского препарата — это один из самых высоких показателей в мире.

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