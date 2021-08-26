закрыть
26 августа 2021, четверг, 15:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Аргентине рассказали, что происходит с иммунитетом после вакцинации «Спутником V»

4
  • 26.08.2021, 14:34
  • 5,990
В Аргентине рассказали, что происходит с иммунитетом после вакцинации «Спутником V»
фото: reuters

В ходе исследования изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки пациентов, привитых российским препаратом.

Активность антител к коронавирусу, в том числе новых типов, постепенно растет в течение полугода после вакцинации российским «Спутником V». Об этом говорится в докладе группы ученых из Аргентины, анонс их исследования опубликован на сайте medrxiv.org.

В ходе исследования ученые изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови пациентов, привитых российским препаратом. Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

Исследование показало, что спустя шесть месяцев после вакцинации возрастает способность антител нейтрализовать мутации COVID-19. В особенности возрастает иммунитет к штаммам «бета» и «гамма», говорится в докладе.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — говорится в выдержках работы, процитированных Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании, в частности, принимали участие специалисты министерства здравоохранения Аргентины, Университета Буэнос-Айреса и американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

«Спутник V» был зарегистрирован в Аргентине в декабре 2020 года. По состоянию на июль в Аргентине использовали 6,9 миллиона доз российского препарата — это один из самых высоких показателей в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев