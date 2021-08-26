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Какие уникальные дачи продаются в 30 минутах езды от минской кольцевой

  • 26.08.2021, 14:50
  • 2,646
Какие уникальные дачи продаются в 30 минутах езды от минской кольцевой

В центре грибных лесов с собственным озером, речкой и криницами.

Полчаса по высокоскоростной трассе на Брест, поворот на деревню Ливье, на хорошую грунтовку, километр по лесу — и вы в садоводческом товариществе «Лесное-Ливье». Если поедете в будний день, на обочине трассы по содержимому банок-ведер торговцев лесными дарами можете посмотреть, на что сезон. Во вторник все стояли с лисичками. А съехав на грунтовку, увидите пару машин — водители ушли в грибы. В выходные машин гораздо больше. Леса эти причисляют к Колосовским, одним из самых «урожайных», пишет realt.by.

Прямо в центре Лесного-Ливья — видно по карте — большое озеро с островом. Само товарищество — старое, шестисоточное, и очень ухоженное.

Никакой явной заброшки — даже старые дома аккуратные, с буйными огородами или стриженными лужайками.

На въезде журналисты разговорились с дачницей-пенсионеркой.

— Тут несколько домов продается, я вот свой думаю продать. Тяжело тянуть. 20 тысяч? Оптимисты. Пару лет соседний дом тут за 16 продали, но тогда были дачи дорогими. Я свой два года назад пыталась продать, хоть за 14, но тогда долго не было покупателя — передумала пока.

Говорит, СТ замечательное. Да, из благ — только электричество и сезонный водопровод, но — тихо, зелено, очень спокойно.

Озеро в центре дач — летом самое популярное место, там все купаются. Доезжаешь сюда быстро. Центр лесного массива, — что еще нужно для дачи.

Сосед согласен:

— Вода сезонная, но из скважины, великолепная. Газ в баллонах, привозной. Но главная ценность — лес.

В СТ несколько улиц, все с названиями. По центру — лесополоса с болотцем и криницами. Местные говорят, комары не слишком достают.

А болотце «организовали» бобры — перегородили тоненькую речушку Осиновку, подпитывающую и озеро, и обеспечили себе достойное и спокойное место жительства.

Что любопытно, воду в озере это не испортило. Она и сейчас довольно прозрачная.

Если в обычных СТ самые «богатые» дома жмутся к лесу, то тут все товарищество в лесу, по центру — озеро, так что любая локация — привлекательна. Домов, в которых зимуют, похоже, нет. У одного из таких домов расспросили хозяина, тот подтвердил — нет, вроде не живет никто круглый год.

— Мой дом похож на теплый, но нет, зимой его сложно протопить. Тут для зимовки не хватает благ — ни магазина, ни газа. Есть выкупленные и реконструированные дома, молодежь тут живет до самых морозов, но не больше.

Дачник тоже очень доволен местом: где еще такая тишина, такие леса?

Лес тут используют — с одной из сторон от массива дачи огораживает забор, зато с остальных местные «заняли» полянки, обустроили себе места отдыха — навесы, дровницы, выложенные камнем огнища.

Углубились в лес на 40 метров. Улов за пять минут прогулки — лисички и рядовки, некоторые грибники такие называют курочками. Для жарки — отличный вариант.

В Лесном-Ливье есть пару примечательных домов. Один — «дом моряка», второй — дом с отсылкой к классике скульптуры.

Плюс участок с «чайной» беседкой.

Но в целом товарищество традиционное по архитектуре, и — уникальное в своем сочетании старого, кое-где непролазного, дикого леса и озера. А еще — журналисты не видели решеток на окнах. Тут далеко от электрички, и дачные воры зимой сюда не добираются.

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