Смешной эффект получится 1 Телеграм-канал «Серпом По»

26.08.2021, 14:55

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Сергей Лавров

Видимо у «птенцов гнезда Лаврова» для каждой страны своя правда.

Сидящий фактическим заложником у запрещенных в России террористов из «Талибана» посол в Афганистане Дмитрий «В Кабуле все спокойно» Жирнов объявляет:

«Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».

Всю страну они не контролируют. Провинция Панджшер стоит твердо и с оружием в руках. А насколько крепка власть террористов в других областях, Жирнову из Кабула не видно.

Посол в Лондоне, Келин, в отличие от Жирнова, имея в виду британскую аудиторию, несколько иначе оценивает реальность.

По словам Келина, правительство Афганистана должно быть инклюзивным, так как «только весь народ Афганистана может определять свое будущее».

Может, Жирнова и Келина местами поменять? Одного- в Кабул, другого - в Лондон. И пусть продолжат говорить то, что говорят. Смешной эффект получится. Разновекторный, лавровский.

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