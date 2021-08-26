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Ученые нашли во Франции уникальные ювелирные изделия бронзового века

  • 26.08.2021, 15:00
Ученые нашли во Франции уникальные ювелирные изделия бронзового века
Фото: M. Vallée / Twitter.com

У артефактов было особенное предназначение.

Сотни бронзовых предметов, включая оружие и драгоценности, были найдены в горшках, захороненных в районе Овернь-Рона-Альпы, пишет nv.ua.

Одна из теорий ученых заключается в том, что это были подношения богам.

Находки были сделаны при раскопках укрепленного поселения, датируемого 800 годом до н.э., с горшками, которые, как полагают, были намеренно захоронены около 3000 лет назад. Сотни предметов из бронзы были найдены нетронутыми, подтвердил Пьер-Ив Милсент, преподаватель Тулузского университета.

Интересно, что на дне этот керамических сосудов были обнаружены женские или детские украшения, такие как браслеты, ножные браслеты и подвески. Затем в одном из них находился слой инструментов и оружия, а в другом — украшения для колесниц и детали колес. Затем на каждый сосуд помещали бронзовые топоры.

«Это могут быть подношения, похожие на найденные в Греции в то время. Их могли оставить во время основания поселения, чтобы обеспечить божественную защиту», — сказал доктор Милсент.

«Это открытие с неповрежденными артефактами является исключительным, потому что позволяет нам лучше понять, как и почему они были захоронены», — добавил он.

Другие находки, обнаруженные на раскопках в конце лета 2021 года, все еще анализируются.

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