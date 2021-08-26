Талибы поместили экс-президента Афганистана под домашний арест 26.08.2021, 15:13

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Фото: EPA

Боевиками задержан и глава совета по нацпримирению.

Экс-лидер Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла взяты под домашний арест талибами в Кабуле, сообщает телеканал CNN.

Источник телеканала рассказал, что Карзай и Абдулла являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти талибам. Но это не помешало боевикам обезоружить и разогнать телохранителей политиков. Кроме того, у них отняли личный транспорт. Движение "Талибан" провело обыски в домах двоих афганских лидеров.

Ранее сообщалось, что в совет для управления Афганистаном войдут 12 человек, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла, лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар и глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб.

В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление в Афганистане, 15 августа они вошли в столицу, президент Ашраф Гани бежал из страны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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