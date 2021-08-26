Талибы поместили экс-президента Афганистана под домашний арест
- 26.08.2021, 15:13
- 2,728
Боевиками задержан и глава совета по нацпримирению.
Экс-лидер Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла взяты под домашний арест талибами в Кабуле, сообщает телеканал CNN.
Источник телеканала рассказал, что Карзай и Абдулла являются членами переходного совета Афганистана, который обеспечивает передачу власти талибам. Но это не помешало боевикам обезоружить и разогнать телохранителей политиков. Кроме того, у них отняли личный транспорт. Движение "Талибан" провело обыски в домах двоих афганских лидеров.
Ранее сообщалось, что в совет для управления Афганистаном войдут 12 человек, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла, лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар и глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб.
В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление в Афганистане, 15 августа они вошли в столицу, президент Ашраф Гани бежал из страны. Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.