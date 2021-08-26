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В Мядельском районе в озере утонул ксендз

  • 26.08.2021, 15:18
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В Мядельском районе в озере утонул ксендз
иллюстрационное фото

Отцу Бернарду Радику было 57 лет.

Трагедия случилась в среду днем. В озере Рудаково возле деревни Волочек, что под Мяделем, утонул 57-летний ксендз.

«Я знаю, что в этот день, 25 августа, он направился к озеру и попросил второго ксендза через некоторое время его забрать. Когда тот приехал на место, обнаружил на берегу только вещи своего товарища», — рассказал kraj.by начальник спасательной станции «Мядель» Дмитрий Дамбель.

Речь идет о настоятеле прихода Матери Божьей Шкаплерной в Мяделе, отце Бернарде Радике, который принадлежал к сообществу отцов кармелитов босых в Беларуси.

Бернард Радик родился 21 февраля 1964 года в Польше. После принятия священнического сана с 1990-го служил в Беларуси в приходах в Гудогае, Дайлидках, Солах, Градовщине (Гродненщина), Бресте, Нарочи и Мяделе.

Прощание с ним пройдет 31 августа в Нарочи и Мяделе, похоронят служителя в Польше 3 сентября.

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