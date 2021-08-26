Какой будет история России «под редакцией Мединского» 26.08.2021, 15:22

Главу про Путина писал далекий от науки человек.

В новый учебный год - с новым учебником истории. С сентября некоторые школьники в РФ будут изучать этот предмет по новым книгам. Их издали при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) и под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Имя помощника президента как соавтора учебника насторожило многих профессиональных историков и родителей. Они опасались, что ультрапатриотические, по их оценке, взгляды Мединского на историю России повредят изданию. Насколько оказались оправданы такие опасения и какую главу учебника редактировали больше всего, выяснила DW.

Учебник в тени репутации Мединского и РВИО

Этим летом в издательстве "Дрофа" вышел комплект учебников, который спровоцировал острые дискуссии еще до своего появления в школьных библиотеках. Новый учебно-методический комплекс (УМК) по истории России и всеобщей истории был подготовлен при участии Российского военно-исторического общества и под редакцией Владимира Мединского. С 1 сентября по нему будут учиться очень немногие. Минпросвещения одобрило УМК под редакцией Мединского весной этого года, когда большинство школ уже сформировали заказ на учебную литературу. Это значит, что большими тиражами комплект выйдет только в следующем году.

РВИО и бывший министр культуры, ныне помощник Владимира Путина, часто делают вызывающие споры заявления об истории России. Например, в 2018-2019 годах представители РВИО провели вызвавшие широкий резонанс раскопки в урочище Сандармох в Карелии. Они пытались доказать, что как минимум некоторые из захороненных там останков принадлежат не жертвам сталинских репрессий, а убитым финнами красноармейцам. В свою очередь, Владимир Мединский на посту министра культуры выступал против финансирования проектов, которые критически рассматривают происходящее в России.

Вот и новый учебник, казалось, может быть лишен критического подхода к истории страны. К тому же на это косвенно намекали и заявления представителей РВИО. "Комплекс из 11 учебников, начиная с 5 класса, воспитывает в российских школьниках чувство гордости за свою Родину, патриотизм, гражданскую ответственность, сопричастность к истории многонационального российского народа", - так описывают новый УМК на сайте Российского военно-исторического общества.

Главу про Россию периода правления Путина написал прокремлевский публицист

Наибольшие опасения у критиков Мединского вызывала последняя часть УМК - начало 20-го - начало 21-го веков. По этой книге старшеклассники изучают события, о которых историки и простые россияне до сих пор ожесточенно спорят: сталинские репрессии, Вторая мировая война, распад СССР и все последние десятилетия.

Последнюю часть "Истории России" написали опытный автор учебников по истории Александр Шубин, а также Михаил Мягков, Юрий Никифоров, Руслан Гагкуев и Константин Пахалюк. Последние четверо связаны с РВИО - работают в нем или являются членами. Как и написавший параграфы о России периода правления Путина прокремлевский публицист Армен Гаспарян - единственный из авторов, у кого нет ученой степени. Наконец, методический аппарат составлял Роман Пазин.

Тем не менее ключевые исторические моменты 20 века до 1990-х годов переданы вполне адекватно и в меру эмоционально, признают историки. Например, количество жертв сталинского террора здесь названо "огромным". Авторы указывают, что репрессиям "за время руководства страной Сталина" подверглось более 3 млн человек. "Там (в лагерях. - Ред.) они трудились в тяжелейших условиях, голодая и замерзая", - говорится в учебнике. Эти цифры не противоречат официально установленному количеству политически репрессированных.

Одним из наиболее дискуссионных в современной России событий времен Второй мировой войны и накануне нее является Договор о ненападении между гитлеровской Германией и СССР от августа 1939 года (так называемый пакт Молотова-Риббентропа). Как и в ранних учебниках, от школьников не скрывают, что договор имел секретный протокол, включавший раздел сфер влияния в Восточной Европе. При этом в учебнике упомянуты и расхождения в оценке этого договора. "СССР (подписав договор. - Ред.) не дал втянуть себя в военный конфликт с Германией и отодвинул свои границы к западу от важнейших политических и экономических центров своего государства", - утверждают его авторы.

"Плохие" 90-е и "хороший" Путин

Начало 1990-х годов, когда распался Советский Союз и зарождалась новая Россия, описывается в "учебнике Мединского" в целом как время неудач, хотя и с нюансами. Авторы констатируют, что полки магазинов заполнились товарами - но обширный частный сектор контролировал "бюрократический и криминальный капитал". Россиянам раздали ваучеры, но не рассказали, как ими пользоваться. "Реформы не достигли заявленных целей и привели к созданию полубюрократического режима, зависимого от международного капитала", - делает вывод автор параграфа Александр Шубин, до середины 2010-х - член совета движения "Левый фронт".

С приходом Владимира Путина Россия вернула себе авторитет на международной арене и перестала быть "младшим партнером" США и Евросоюза. Параграфы, написанные публицистом Арменом Гаспаряном, в основном позитивно оценивают период правления нынешнего президента РФ и рассказывает о том, что ему мешает.

"Реализацию намеченных реформ ("майских указов" президента от 2012 года. - Ред.) сильно осложнило введение США и другими странами Запада антироссийских санкций, последовавшее после возвращения в состав Российской Федерации Крымского полуострова", - пишет публицист.

Мединский - бренд для продвижения учебника?

"Именно последняя глава очень часто конъюнктурная - но так во всех учебниках", - объясняет DW Роман Пазин, который составлял задания и правил текст учебника. По его словам, именно эта глава "сильно редактировалась в самом издательстве". Но в целом все учебники по содержанию примерно одинаковые, отмечает Пазин. Это связано с тем, что в России принят историко-культурный стандарт - документ, от которого нельзя отклоняться при написании учебников.

При этом школьникам не стоит бояться, что на Едином госэкзамене от них потребуется проявлять лояльность к действующей власти. "На ЕГЭ почти не встречается заданий по эпохе после 2000 года, - уточняет преподаватель и автор пособия для сдачи ЕГЭ по истории Андрей Ощепков. - Разве что в разделе о культуре я замечал вопросы о медалях за присоединение Крыма и про Олимпиаду в Сочи". По его словам, новый учебник "точно не хуже предыдущих".

Возможно, это связано и с тем, что, по мнению Романа Пазина, влияние Владимира Мединского на содержание учебника было минимальным. "Как я понимаю, это (использование имени Мединского. - Ред.) больше брендовая вещь, для продвижения в федеральный перечень учебников", - объясняет автор. Издательству, добавляет он, проще пройти экспертизу, если на обложке учебника стоит имя экс-министра культуры. К тому же, по выражению Пазина, издательству "Дрофа" так было проще конкурировать за школьные закупки с издательством "Просвещение". Правда, теперь это уже не важно: в 2020 году "Дрофа" стала частью "Просвещения".

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