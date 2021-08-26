В НАТО утверждают, что решение о вступлении Украины подтвердили на самом высоком политическом уровне 26.08.2021, 15:42

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В Альянсе также отметили важность продолжения реформирования в стране.

Решение о вступлении в НАТО Украины и Грузии подтвердили на самом высоком политическом уровне. Об этом рассказал заместитель генсека Мирча Джоанэ, пишет zn.ua.

"Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", — заявления он.

Джоанэ также назвал политику "открытых дверей" одной из самых успешных за всю историю НАТО.

"Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так", — добавил он.

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