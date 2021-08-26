Белорусы столкнулись с нехваткой врачей 5 26.08.2021, 16:11

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В одной из поликлиник Могилева нет офтальмолога.

Читатель телеграм-канала «Баста» поделился ситуацией в поликлинике в Могилёве:

- Детская поликлиника №2 на Витебском проспекте в Могилеве. Нет офтальмолога — уволился.

Зрение теперь проверяет медсестра. Год восстанавливали ребенку зрение. Чтобы сейчас приблизительно узнать показатели зрения, посоветовали обращаться к платному врачу. Ведь неизвестно, когда к ним устроится врач.

Это как вообще? — сообщает читатель.

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