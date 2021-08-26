Путину больше не верят 4 26.08.2021, 16:26

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фото: ap

Сегодня поддержка путинского режима в России – на рекордно низком уровне.

В сентябре в России состоятся "выборы" в нелегитимную Госдуму. Нелегитимной она является, начиная с 2016 года, когда голосование было проведено на оккупированных территориях Украины, пишет журналист liga.net Владислав Сердюк.

Сейчас президент РФ Путин собирается усугубить ситуацию, не только разрешив голосовать оккупированным территориям, но и избираться боевикам. Его главная задача – избежать последствий рекордно высокого уровня недоверия к режиму.

Уже несколько лет Россия незаконно раздает на оккупированном Донбассе паспорта. Многие люди оказываются в безвыходном положении и принимают гражданство с целью избежать репрессий. Но есть и те, кто берут его добровольно. В чьих-то фантазиях получение роспаспорта, наверное, упрощает жизнь, но это заблуждение. В современных российских реалиях паспорт РФ не дает прав, а накладывает дополнительные лишения.

Если мотивация людей — это вопрос дискуссионный, то с намерениями Путина все понятнее. Паспортизацией он решает исключительно собственные проблемы. А участвующие становятся инструментом в его руках.

Очевидно, что одна из целей Путина – сделать фейк о "спасении русских", которым Кремль оправдывает войну против Украины, правдоподобнее. Заранее хочется сказать, что старания РФ в этом направлении тщетны, поскольку процесс паспортизации уже де-факто является публичным признанием Кремля незаконности его действий против Украины.

Условное окружение роспрезидента или те же боевики в оккупированном Крыму и Донбассе, избираются исключительно с надеждой уехать в Москву и провести там следующие несколько лет, забыв о стагнирующих регионах.

Уже почти восемь лет оккупированный Донбасс ждет "лучшей жизни". Но она все не наступает, точнее – не для всех.

Лучше стало жить бандитам, получившим "добро" на мародерства. Неподконтрольные правительству Украины территории превратились в песочницу для извращенных "братских" умов, а проживающие в нем люди невольно утратили субъектность. Они аккуратно блуждают по улицам в надеждах быть незамеченными, чтобы избежать худшего.

Пожалуй, те, кто думают, что после выборов будет лучше, заблуждаются больше всех.

Во-первых, оккупированный Донбасс уже "репетировал" голосование во время "обнуления Путина".

Во-вторых, достаточно взглянуть на такое же квази-нечто – Приднестровье. Уже 30 лет это непонятное образование чего-то ждет. Оно существует исключительно для реализации путинской внешней политики на постсоветском пространстве.

В Приднестровье люди с роспаспортами голосуют за слуг Путина на местных выборах и за самого Путина или ЕдРо – на российских. Но затем ничего хорошего не происходит. О них снова все забывают на следующие несколько лет. Людям тяжело признать незавидность своего положения, поэтому они не принимают мысли, что стали заложниками ситуации.

Фактически в Приднестровье живут рабы Путина с росгражданством, зачастую ни разу не бывавшие в России. И, скорее всего, они туда никогда не попадут, поскольку у них, во-первых, нет денег; а во-вторых, инфраструктурной возможности.

Путину удобно такое положение дел, когда у его "заморских" невольников нет возможности попасть в "метрополию". И, несмотря на географическую близость, оккупированный Донбасс под Путиным ждет ровно такая же судьба.

Приднестровье не слишком говорящий пример? Тогда возьмем оккупированный Крым. За восемь лет все, что происходит с полуостровом можно описать одним словом – стагнация. Причем по всем фронтам: права человека, бизнес и даже, казалось бы, базовый вопрос – водоснабжение.

Почему так происходит?

Потому что Крым и Донбасс, их жители – для Кремля лишь инструмент достижения собственных целей. Везде, куда приходит Путин, жить становится лучше его "друзьям" и силовикам – сословиям защитников от протестно настроенных граждан. И даже в этой прослойке лучше всех себя чувствует лишь командование. Рядовой боец равно пушечное мясо. И поймет он это только, когда по нему прилетит от своих же. Иначе, почему русские так сильно любят "вызывать огонь на себя"?

Сейчас Путин собирается вновь использовать украинцев на оккупированных территориях – теперь для голосования в Госдуму. И это притом, что в России голосование – неутешительная обязанность, а не право. Во-первых, "выборы" проводятся среди заранее утвержденных Кремлем кандидатов – то есть право выбора не более чем фикция; во-вторых, игрой в демократию там уже никто бы не занимался, но нелегитимной власти нужно создавать образ для заграницы.

Внутри России никто никого уже не убеждает, поскольку не считает необходимым – зомби-демократия существует для поддержания образа. Непризнание Западом росвыборов не играет для РФ никакой роли. Если посмотреть на доминирующий внешнеполитический дискурс Москвы, то для Кремля нет ничего парадоксального в сравнении своего режима, например, с американским.

То, что Путин организовал онлайн-голосование для жителей оккупированного Донбасса – лишь подтверждает главный тезис: люди в его глазах — невольники. Теперь их не придется грузить в автобусы и куда-то везти, можно разрешить поставить галочку в компьютере прямо в увядающем городе. Онлайн-голосование создано не для "избирателя", а для удобства Кремля.

В своей статье Путин выражает мнение, что "Киеву не нужен Донбасс". Но в отличие от Путина, Украина от Донбасса не отказывалась и уже восемь лет ежедневно борется за него. Точно также как и за Крым, о чем свидетельствует Крымская платформа.

А вот российский президент отказался от своих изначальных планов и выжимает из оккупированных территорий последние соки явно не для того, чтобы потом интегрировать их и восстановить.

Конечно же, "выборы" на оккупированных территориях в итоге состоятся. При отсутствии значимой явки авторитарный российский режим нарисует ее, точно также как и результат ЕдРа. Это представят Путину в качестве успеха, но упор бюрократического аппарата на создание затмевающего реальность образа в будущем может обернуться глубоким разочарованием, ведь сегодня поддержка путинского режима в России – на рекордно низком уровне.

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