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Предприниматели: Мы и так еле сводим концы с концами, сколько ж уже можно?

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  • 26.08.2021, 16:42
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Предприниматели: Мы и так еле сводим концы с концами, сколько ж уже можно?

Что будут делать, если налог для ИП увеличат, рассказали предприниматели.

Барановичские ИП живут одним днем. По крайней мере, такой вывод можно сделать после разговора с ними на тему грядущих серьезных изменений в налогообложении и деятельности предпринимателей, о которых сообщают бизнес-союзы и СМИ, пишет intex-press.by.

В июле на совещании с руководством совмина Лукашенко потребовал «навести порядок» с индивидуальными предпринимателями, которых «у нас скоро будет 12 миллионов», а 19 августа основательно прошелся по белорусскому бизнесу и поднял вопрос о налогах.

По данным Белстата, в Беларуси на 1 июня 2021 года было зарегистрировано 272 968 индивидуальных предпринимателей.

К слову, к этому времени уже была приостановлена «по техническим причинам» регистрация индивидуальных предпринимателей в Минске, появилась информация о том, что белорусские власти собираются ликвидировать объединение предпринимателей РОО «Перспектива». После, по информации Office Life, от бизнес-союзов стало известно, что Минфин планирует увеличить для ИП, применяющих общую систему налогообложения, подоходный налог до 18%, отменить единый налог по большинству видов деятельности ИП, ограничить перечень видов деятельности и количество нанимаемых работников.

Видимо, Александр Лукашенко все-таки собирается выполнить свое обещание, которое он дал в 1995 году: пожать руку последнему предпринимателю.

«Если что-то случится, закроюсь и выдохну»

На рынке «Универсальный» в будний день немноголюдно. Сами ипэшники немногословны и, когда задаешь вопрос о том, как и чем они живут сейчас и какие планы строят, если налоги вырастут, отвечают практически одно и то же: «Посмотрим, как оно будет», «До этого как-то выживали – и дальше будем», «Когда случится, тогда и буду думать».

– Правительство не первый год втыкает нам новые палки в колеса. Мало нам коронавируса и закрытых границ, так теперь еще снова какие-то нововведения. Мы и так еле сводим концы с концами. Сколько ж уже можно? – все-таки не выдержала одна из предпринимательниц, торгующая одеждой.

Многие говорят, что планы на будущее не строят, живут одним днем и надеются, что их это не коснется.

– Он постоянно что-то обещает, угрожает. Но пока работаю и ничего предпринимать не собираюсь. Может, все это только разговоры, может, коснется более крупных бизнесменов, а нас – нет, – пояснила другая предпринимательница. – Планов на будущее не строю. Буду работать, пока могу, а если что-то случится, закроюсь и выдохну наконец. Я уже тут 20 лет на этом рынке сижу. Устала.

«Пострадают все»

Жительница Барановичей, фирма которой оказывает услуги по строительным работам, считает, что в случае увеличения налогов многие ИП вынуждены будут уйти в теневой сектор, так как «нет смысла работать в ноль или в минус». А это приведет к тому, что государство потеряет часть налогов.

– Те предприниматели, которые не потянут новые налоги и условия работы, закроются. Но не официально. Ведь для того, чтобы сдать все в архив и перестать осуществлять деятельность, требуется немало времени и денег. В итоге де-юре ипэшников в стране меньше не станет, а вот налоги от их деятельности де-факто будут равны нулю, – поясняет предпринимательница. – А это породит еще большую проблему для государства. И вновь начнутся проверки, рейды, штрафы, ведь дыры в бюджете надо чем-то латать.

Сама она закрываться все равно не планирует, говорит, что будет «работать с кучей проверок и штрафов, но чтобы как-то выжить».

Еще один индивидуальный предприниматель, который занимается продажей автозапчастей, полагает, что «ИП как работали, так и будут работать».

– Если нововведения, о которых сейчас говорят, примут официальный характер, предприниматели просто поднимут цены на свои товары и услуги, а расплачиваться за все будут простые белорусы. Это мы уже проходили, – заявил он.

Еще один барановичский ИП, деятельность которого связана с оказанием электромонтажных услуг, работает по упрощенной системе налогообложения и платит 5% от прибыли, также считает, что пострадают клиенты.

– Если налог поднимут, то вряд ли кто-то из ИП будет в ущерб себе работать. Предприниматели просто начнут поднимать стоимость на свои услуги и товары. В итоге радости мало и для ИП, и для клиентов. Не каждый сможет позволить себе воспользоваться услугами или сделать покупку, а это значит, что доход предпринимателя тоже будет низким, – пояснил он.

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