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Самолет ВВС Италии попал под обстрел во время вылета из аэропорта Кабула

  • 26.08.2021, 16:43
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Самолет ВВС Италии попал под обстрел во время вылета из аэропорта Кабула
иллюстрационное фото GLOBAL LOOK PRESS

На самолете перевозили почти 100 мирных жителей Афганистана.

В сторону итальянского военно-транспортного самолета, когда он вылетал из аэропорта Кабула, было сделано несколько выстрелов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в итальянском министерстве обороны, передает "Европейская правда".

В результате инцидента самолет не пострадал, добавил источник.

Итальянский журналист, находившийся на борту, рассказал, что на самолете перевозили почти 100 мирных жителей Афганистана, когда его обстреляли через несколько минут после взлета.

В то же время источники в разведке уточнили итальянскому агентству Ansa, что выстрелы производились в воздух для разгона толпы.

По данным источников, афганский пикап, оснащенный пулеметами и расположенный далеко от взлетно-посадочной полосы, произвел несколько выстрелов из пулемета калибра 14,5 над головой, чтобы разогнать толпу.

Затем пилот итальянского C130 совершил тактический взлет, чтобы избежать потенциальной угрозы, но ни один выстрел, утверждают источники, не был направлен в сторону итальянского самолета.

Напомним, уже ряд западных стран объявили, что прекратили или с вечера пятницы прекращают эвакуационные рейсы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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