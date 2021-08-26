Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных 26.08.2021, 17:51

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Прогноз погоды по Беларуси на 27-29 августа.

27 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а по северо-востоку на большей части территории дожди. В отдельных районах Витебской и Могилевской областей сильные дожди. Днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28-29 августа сохранится влияние области пониженного давления и фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода.

28 августа на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, местами до +15°С; максимальная днем +16..+23°С, в отдельных районах по юго-востоку до +25°С.

29 августа ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +16..+23°С, в юго-восточных районах местами до +27°С.

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