«Моя сила в моем протесте!» 1 26.08.2021, 16:48

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Фото: AFP

Белорусы творчески подходят к сопротивлению.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал душевное стихотворение читателя:

«Моя сила в моем протесте!

Твоя сила - твоя единица!

За свободу станем вместе,

Нужно только объединиться!

Каждый день кого-то сажают,

Бьют, пытают, топчут души.

Мы молчим, а они страдают!

Сотни! И каждый кому-то нужен!

Наша сила в нашем протесте!

Они станут с нами вместе:

Мария, Сергей, незнакомые лица...

Для Победы нужно объединиться!»

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