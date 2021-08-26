«Моя сила в моем протесте!»1
- 26.08.2021, 16:48
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Белорусы творчески подходят к сопротивлению.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал душевное стихотворение читателя:
«Моя сила в моем протесте!
Твоя сила - твоя единица!
За свободу станем вместе,
Нужно только объединиться!
Каждый день кого-то сажают,
Бьют, пытают, топчут души.
Мы молчим, а они страдают!
Сотни! И каждый кому-то нужен!
Наша сила в нашем протесте!
Они станут с нами вместе:
Мария, Сергей, незнакомые лица...
Для Победы нужно объединиться!»