Мэр Львова прокомментировал отказ от покупки белорусских автобусов 4 26.08.2021, 17:01

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Андрей Садовый

Фото: minsknews.by

Садовой подчеркнул, что с большим уважением относится к борьбе белорусов.

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал Еврорадио решение города отменить тендер на закупку сотни белорусских автобусов.

— В такое непростое время, как сегодня в мире, очень важно поддерживать собственного производителя. И хочу верить, что страна много сделает шагов в этом направлении. Очень часто тендерные процедуры европейских институций не учитывает очень много нюансов. Поэтому мы отменили этот тендер. И я верю, что в следующем тендере победит украинский производитель и будут созданы дополнительные рабочие места и будет больше налогов местному бюджету.

На уточняющий вопрос о том, сугубо ли экономическое это было решение, или всё же есть влияние политики, мэр Львова ответил так:

— Каждое решение имеет очень много условий… Если бы в Беларуси не было вот этого голого нерва, этой борьбы — я не знаю, как бы мы реагировали. Просто события в Беларуси, и большое уважение свободному белорусскому народу, подталкивает нас быть внимательными… Я люблю Беларусь, я бы очень хотел, чтобы Украина и Беларусь имели прекрасные отношения и будут делать для этого всё возможное и невозможное.

Садовой заключил: он верит, что трудности в отношениях двух стран являются временными.

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