У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
- 26.08.2021, 17:04
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По данным СМИ, причиной взрыва стала атака смертника.
У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ria.ru.
"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.
О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.
Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, пострадали несколько афганцев.
По данным СМИ, причиной трагедии стала атака смертника.