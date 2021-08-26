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У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

  • 26.08.2021, 17:04
  • 2,708
У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
Эвакуация из аэропорта Кабула, 23 августа 2021 года.
Фото: AFP

По данным СМИ, причиной взрыва стала атака смертника.

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ria.ru.

"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.

О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, пострадали несколько афганцев.

По данным СМИ, причиной трагедии стала атака смертника.

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