Экономист: Часть ИП уйдет в серую зону, часть пополнит ряды безработных 3 26.08.2021, 17:18

2,418

Фото: bymedia

Пора задуматься о забастовке.

Экономист Лев Марголин прокомментировал intex-press.by ситуацию с ИП в Беларуси:

– Желание Лукашенко разобраться с предпринимателями – это очередной выстрел себе в ногу, потому что этот шаг сделает неплатежеспособными и неконкурентоспособными множество предпринимателей. Часть из них будет вынуждена уйти в серую зону, часть пополнит ряды безработных.

Причина всех этих заявлений о ИП заключается в том, что Лукашенко не может терпеть тех людей, которые от него независимы. Для него существуют только те предприятия, которые можно контролировать: напрямую, с помощью налоговой инспекции или провластных профсоюзов. Поскольку предприниматели к такой когорте не относятся, давление на них идет уже давно.

Когда-то предпринимателям запретили нанимать наемных работников, заставляли перерегистрироваться в унитарные предприятия. Но, видимо, тогда все-таки были во власти люди более-менее трезвые – эти требования постепенно удалось нивелировать.

Но сейчас, видимо, происходит очередное обострение этой вечной болезни. И сейчас, я думаю, Лукашенко свой замысел все-таки доведет до конца: терять ему уже просто нечего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».