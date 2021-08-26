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В Швеции впервые в мире начали производить сталь без использования угля

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  • 26.08.2021, 17:22
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В Швеции впервые в мире начали производить сталь без использования угля
иллюстрационное фото

Уголь заменили электричеством и водородом.

В Швеции впервые в мире начали производить сталь, полученную без использования угля. Обычно для производства стали используют уголь. Теперь его можно заменить электричеством и водородом, пишет «Евро пульс».

Эта технология может произвести революцию в отрасли по всему миру, сделав ее экологичнее — сегодня на производство стали приходится около 8% мировых выбросов парниковых газов.

Первым «пилотным» клиентом стал Volvo. Компания с этого года начнет производство прототипов автомобилей и компонентов из «зеленой» стали.

В массовое производство разработка поступит в 2026 году.

Использование водорода вместо угля — ключевая часть плана Fit for 55 по достижению так называемого нулевого уровня парниковых газов к 2050 году. Это означает, что объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере. Для этого к 2030 году ЕС собирается производить 40 гигаватт водородной энергии ежегодно – этого хватит, чтобы обеспечивать энергией примерно 20% жителей стран ЕС.

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