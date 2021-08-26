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Медики выявили неожиданную пользу арбуза для здоровья

  • 26.08.2021, 17:27
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Медики выявили неожиданную пользу арбуза для здоровья

Ягода обладает высоким уровнем ликопина.

Арбуз может похвастаться множеством необходимых питательных веществ для поддержания здоровья, включая витамин С, витамин А, калий, витамины группы В, клетчатку, магний, фосфор и даже белок. Последние исследования показывают, что арбуз также содержит полезные фитонутриенты, такие как ликопин и L-цитруллин, которые обладают уникальной пользой для здоровья, пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

Согласно одной исследовательской статье об арбузе, опубликованной в журнале Molecules, исследователи пришли к выводу, что употребление арбуза может помочь предотвратить сосудистые заболевания, болезни, связанные со старением, ожирение, диабет, язвы и несколько типов рака.

Хотя есть разные преимущества арбуза, одним из основных "побочных эффектов" употребления этого богатого водой фрукта является получение всего полезного ликопина, который он дает.

Ликопин - это каротиноид красноватого оттенка, содержащийся в арбузе, а также в помидорах, розовом грейпфруте, гуаве и папайе.

Ликопин известен как антиоксидант, обеспечивающий противовоспалительные свойства всему телу. Существует более 5000 опубликованных исследований ликопина и его пользы для здоровья. Исследования показали, что этот каротиноид обладает противораковыми, сердечно-сосудистыми, антивозрастными свойствами, защитой кожи и другими полезными для здоровья свойствами.

Согласно базе данных о питательных веществах Министерства сельского хозяйства США, арбуз содержит более высокий уровень ликопина, чем любой другой свежий фрукт или овощ (12,7 миллиграмма на 2 чашки), что делает его одним из лучших способов употребления этого полезного микронутриента.

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