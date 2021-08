Медики выявили неожиданную пользу арбуза для здоровья 26.08.2021, 17:27

Ягода обладает высоким уровнем ликопина.

Арбуз может похвастаться множеством необходимых питательных веществ для поддержания здоровья, включая витамин С, витамин А, калий, витамины группы В, клетчатку, магний, фосфор и даже белок. Последние исследования показывают, что арбуз также содержит полезные фитонутриенты, такие как ликопин и L-цитруллин, которые обладают уникальной пользой для здоровья, пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

Согласно одной исследовательской статье об арбузе, опубликованной в журнале Molecules, исследователи пришли к выводу, что употребление арбуза может помочь предотвратить сосудистые заболевания, болезни, связанные со старением, ожирение, диабет, язвы и несколько типов рака.

Хотя есть разные преимущества арбуза, одним из основных "побочных эффектов" употребления этого богатого водой фрукта является получение всего полезного ликопина, который он дает.

Ликопин - это каротиноид красноватого оттенка, содержащийся в арбузе, а также в помидорах, розовом грейпфруте, гуаве и папайе.

Ликопин известен как антиоксидант, обеспечивающий противовоспалительные свойства всему телу. Существует более 5000 опубликованных исследований ликопина и его пользы для здоровья. Исследования показали, что этот каротиноид обладает противораковыми, сердечно-сосудистыми, антивозрастными свойствами, защитой кожи и другими полезными для здоровья свойствами.

Согласно базе данных о питательных веществах Министерства сельского хозяйства США, арбуз содержит более высокий уровень ликопина, чем любой другой свежий фрукт или овощ (12,7 миллиграмма на 2 чашки), что делает его одним из лучших способов употребления этого полезного микронутриента.

