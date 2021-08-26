«Восемь месяцев звоню в службы, но проблема не решается» 2 26.08.2021, 17:40

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фото: onliner.by

Квартиру минчанки затапливает из-за дырявой кровли.

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда соседи, не рассчитав силы, немножечко их затопили, пишет «Онлайнер». Больно, неприятно, но хотя бы понятно, кто виноват. А что делать, когда уже полгода уничтожить вашу квартиру пытается сам дом?

Виктория живет на последнем этаже старенькой хрущевки по адресу Партизанский проспект, 32/3. В декабре крыша ее дома стала протекать, и вода быстро проникла в ее двушку.

— Во время дождя в одной комнате ручей лился прямо по стене, а во второй — из-под плинтусов, да так, что за ночь на полу появлялась большая лужа. Обои испорчены, потолок тоже, а двери разбухли так, что уже не закрываются. Жизнь превратилась в постоянную уборку. Уже 8 месяцев я раз в неделю звоню в службу 115, но проблема не решается. Три раза приходил мастер из ЖЭУ, составлял какие-то акты, и на этом все, — рассказала минчанка.

фото: onliner.by

Женщина утверждает, что подобное уже происходило лет 10 назад, когда в здании делали капремонт. Тогда из-за ошибки подрядчика в кровле появились трещины, но компания буквально за две недели все подлатала, а еще выплатила компенсацию за поврежденное имущество.

— Почему на этот раз все так растянулось, мне непонятно. Скоро осень, начнется сезон дождей, и меня снова будет затапливать. Из-за высокой влажности по стенам уже распространился грибок. А я и так астматик, как мне дышать всем этим? — сетует женщина.

фото: onliner.by

Узнать, ждет ли дом хоть какой-то ремонт, а Викторию — спасение, мы решили в ЖКХ Заводского района. Вот что нам поведали в производственном отделе:

— На прошлой неделе проходил тендер, но подрядчики, которые заявились, приложили не все документы, и их пришлось отклонить. Поэтому мы будем проводить повторный тендер. Ориентировочно вся процедура займет около месяца, так что ремонтные работы начнутся в первых числах октября.

Что ж, посмотрим.

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