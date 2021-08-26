Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле
- 26.08.2021, 17:44
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Взрыв произошел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы.
Около аэропорта в Кабула прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции.
По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля, где собирались американцы, пишут РИА Новости.
Первый взрыв прогремел примерно за час до этого. Причиной стала атака террориста-смертника.
Жертвами стали не менее 13 человек, включая детей, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.