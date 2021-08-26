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Александр Невзоров: Лукашенко со страстью плетет себе веревку

  • 26.08.2021, 18:09
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Александр Невзоров: Лукашенко со страстью плетет себе веревку
Александр Невзоров

Белорусский диктатор позавидует Чаушеску и Саддаму.

Российский публицист Александр Невзоров рассказал, что ожидает Лукашенко.

– Лукашенко увлеченно, со страстью плетет себе веревку. Молодец агроном, так и надо. Его репрессивные инициативы откровенно шизофреничны и давно перешли границы необходимого. Он окончательно свихнулся на сажательстве, пытках, приговорах и запугиваниях, но это очень хорошо. Вновь восставшие белорусы будут знать, что отступать им некуда, что нельзя будет пройтись, помахать шариком, покричать про таракана и разбрестись до следующих выходных. Так что наступит миг, когда Александр Григорьевич позавидует Чаушеску и Саддаму, и поймёт, что эти ребята ещё очень легко отделались, - поделился мнением Невзоров.

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