закрыть
26 августа 2021, четверг, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В работе сервисов МВД Беларуси возникли перебои

1
  • 26.08.2021, 18:24
В работе сервисов МВД Беларуси возникли перебои

Проблемы с доступом произошли уже второй раз за неделю.

С 26 августа наблюдаются перебои в работоспособности сервисов МВД. Об этом сообщает Единый портал госуслуг.

При этом причины сбоя не называются. В Министерстве внутренних дел пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что это уже второй раз за неделю, когда возникают перебои с сервисами МВД. Ранее проблемы были в понедельник, 23 августа. На следующий день Единый портал госуслуг сообщил о том, что работа сервисов восстановлена.

Напомним, что в июле этого года также наблюдались проблемы с доступом к информационным сервисам ведомства. Тогда в МВД объяснили это тем, что проводились плановые профилактические работы на сети передачи данных. Среди причин возникшей ситуации называлась аномальная жара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев