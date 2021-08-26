В работе сервисов МВД Беларуси возникли перебои 1 26.08.2021, 18:24

Проблемы с доступом произошли уже второй раз за неделю.

С 26 августа наблюдаются перебои в работоспособности сервисов МВД. Об этом сообщает Единый портал госуслуг.

При этом причины сбоя не называются. В Министерстве внутренних дел пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что это уже второй раз за неделю, когда возникают перебои с сервисами МВД. Ранее проблемы были в понедельник, 23 августа. На следующий день Единый портал госуслуг сообщил о том, что работа сервисов восстановлена.

Напомним, что в июле этого года также наблюдались проблемы с доступом к информационным сервисам ведомства. Тогда в МВД объяснили это тем, что проводились плановые профилактические работы на сети передачи данных. Среди причин возникшей ситуации называлась аномальная жара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».