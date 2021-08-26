Эксперт о запрете вывоза из Беларуси зерна: Элементарный дефицит 3 26.08.2021, 18:57

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Манипулировать ценами на зерно чиновники бы не додумались.

Правительство ввело запрет на вывоз из Беларуси таких зерновых, как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, семена рапса и другое. Запрет распространяется в том числе на страны ЕАЭС. Это уже второй за год подобный запрет, первый вводился весной.

Вице-премьер Александр Субботин, курирующий сельское хозяйство, в интервью БелТА сказал: «По зерну можно сказать, что [урожай] хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину». Тем не менее дефицита чиновник не ожидает. Государственная пропаганда в свою очередь попыталась объяснить запрет вывоза зерновых тем, что власти просто ждут более выгодных цен на мировых рынках, а не продать задешево.

В чем же состоит основная причина для запрета? Об этом «Филин» поинтересовался у кандидата экономических наук, бывшего председателя колхоза Петра Мигурского.

— Все просто — это элементарный дефицит зерна. Мы же говорим не о рыночниках, это все государственное зерно. Манипулировать в сфере цен чиновникам не пришло бы в голову. Просто нет зерна в том количестве, чтобы обеспечить поступательное развитие сельского хозяйства, его не было и в прошлом году.

Какие бы дифирамбы чиновники не пели друг другу, но зерна не хватает, и это очень сильно сказывается на животноводстве. Были бы у нас завалены амбары — тогда, наверное, можно было бы говорить о манипулировании ценами, но не в данной ситуации.

Эксперт отмечает, что в этом году сильно ухудшилась урожайность. Он это связывает с несколькими факторами.

— Первый — погодный, жара сильно повлияла на ситуацию в Гомельской и Могилевской областях. Второй — у нас долгие годы не очень хорошо вносились минеральные удобрения под урожай. Возможно, в этом году сошлись два фактора: низкое содержание питательных веществ в почве и погодные условия.

Но я бы не обвинял в этом аграриев: человек, который не сидел за штурвалом комбайна или трактора, не доил коров и не выращивал мяса, может не понимать все факторы, которые могут сказаться на продуктивности полей. Аграрии не заслуживают критики даже при падении показателей.

Что касается зерна, то Петр Мигурский не уверен, что белорусское зерно очень востребовано в других странах.

— Конъюнктура не пользу белорусской продукции: у России свое зерно есть, Европа не знает куда девать свое. Куда повезем? В Казахстан? В житницу СССР? Конечно, нет. Раньше существовал негласный запрет на вывоз семян рапса, которые были востребованы в России. Можно увеличивать экспорт рапса, но он нужен и в Беларуси, так как без него ни привеса, ни молока мы не получим.

Не надо драматизировать ситуацию, что вот запретили вывоз зерна — это катастрофа. Нет, ни в коем случае. Зерно останется в Беларуси, и оно все будет скормлено скоту, — считает эксперт.

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