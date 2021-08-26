В США отдыхающий нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов 2 26.08.2021, 19:15

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На берег моря выбросило 30 килограммов наркотика.

В американском штате Флорида на берег моря выбросило 30 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание The Independent.

Подозрительный пакет заметил посетитель пляжа в районе города Маратон, расположенного в архипелаге Флорида-Кис. Отдыхающий немедленно связался с властями и рассказал о находке.

На место происшествия прибыли представители пограничной службы. При осмотре пакета внутри нашли наркотики, стоимость которых оценивается в миллион долларов.

Кокаин могли уронить в море контрабандисты, которые возят наркотики с Кариб на Флориду.

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