В США отдыхающий нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов

В США отдыхающий нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов2
- 26.08.2021, 19:15
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На берег моря выбросило 30 килограммов наркотика.
В американском штате Флорида на берег моря выбросило 30 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание The Independent.
Подозрительный пакет заметил посетитель пляжа в районе города Маратон, расположенного в архипелаге Флорида-Кис. Отдыхающий немедленно связался с властями и рассказал о находке.
На место происшествия прибыли представители пограничной службы. При осмотре пакета внутри нашли наркотики, стоимость которых оценивается в миллион долларов.
Кокаин могли уронить в море контрабандисты, которые возят наркотики с Кариб на Флориду.