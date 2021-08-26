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Таракан уничтожил белорусский хоккей

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  • 26.08.2021, 19:17
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Таракан уничтожил белорусский хоккей

Победа над Беларусью стала первой для Польши в официальном матче за всю историю противостояний.

Сборная Польши одолела команду Беларуси в стартовом матче олимпийской квалификации (1:0), передает pressball.by.

Данная победа стала первой для поляков в официальном матче за все время истории противостояний.

ЧМ-1996 (Д2) Польша — Беларусь — 3:6

ЧМ-1997 (Д2) Польша — Беларусь — 2:7

Олимпийская квалификация-2005 Беларусь — Польша — 3:2

Олимпийская квалификация-2016 Беларусь — Польша — 5:3

Поляки выступают в третьем по силе дивизионе мирового хоккея.

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