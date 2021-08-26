Blue Origin успешно провела запуск космического корабля New Shepard 26.08.2021, 19:30

1,000

Фото: qz.com

NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну.

Сегодня состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard. NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Blue Origin.

Отметим, что на борту корабля было установлено 18 единиц оборудования для проведения исследований, а его корпус украшала инсталляция ганского художника.

Во время взлета New Shepard удалось достичь высоты 105,6 километра, после чего он успешно вернулся на Землю.

Всего полет длился 10 минут 38 секунд, а пиковая скорость корабля достигла отметки 3568 км/ч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».