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Талибы запретили музыку в Афганистане

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  • 26.08.2021, 19:51
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Талибы запретили музыку в Афганистане

Также женщинам рекомендовали не выходить из дома.

В Афганистане экстремистская группировка «Талибан», которая захватила власть в стране, запретила музыку. В то же время представитель этой группировки Забихулла Муджахид сказал, что женщины смогут выходить из дома в повседневных делах без сопровождения родственника мужского пола, передает «Интерфакс-Украина».

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", – заявил Муджахид.

Он также подчеркнул, что талибы стремятся "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны", – добавил он.

По словам Муджахида, долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. Он отметил, что опасения, что талибы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно. Он высказал мнение, что это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина – ред.)", – отметил представитель «Талибан».

Муджахид рекомендует пока женщинам Афганистана оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки научат, как правильно обращаться и вести себя с ними.

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