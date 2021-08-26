«Тихановский спросил у Лукашенко, зачем ему подбросили миллион»3
- 26.08.2021, 19:55
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Стали известны детали разговора народного блогера с Тараканом в СИЗО КГБ.
В начале августа член штаба Виктора Бабарико и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей уехал из Беларуси. В своем первом после отъезда интервью «Нашай Ніве» он среди прочего рассказал о встрече с Лукашенко, которая произошла в октябре в СИЗО КГБ.
«Тихановский был в своем стиле, довольно резкий, интересовался, зачем ему подбросили миллион, почему мама ездит на «дизеле» у миллионера, мы иногда даже пробовали попросить его вести себя спокойнее. Лукашенко тоже сделал ему замечание, «чтобы не перебивал президента», на что Тихановский ответил, что его этим не удивить — у него жена президент. Все засмеялись», - рассказал Салей.
Ранее госТВ показали видео, на котором политзаключенный и народный блогер Сергей Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая.
Сергей Тихановский говорит Лукашенко:
— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.
— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — ответил Лукашенко.
— У меня не будет.
— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, — говорит Лукашенко.
— Приедут за ним, — сказал Тихановский.