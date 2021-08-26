Крэйг Вудкрофт: Мы не смогли переиграть вратаря сборной Польши 1 26.08.2021, 20:02

Крэйг Вудкрофт

Главный тренер сборной Беларуси поздравил поляков с победой.

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча со сборной Польши (0:1) на старте олимпийской квалификации.

– Поздравляю сборную Польши с победой. Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы. Из этого и получился итоговый результат.

– Сборная Беларуси сегодня хорошо играла в атаке, но так и не забросила. Что случилось?

– Прежде всего, их вратарь провел великолепный матч. Мне кажется, временами мы играли немножко нервно. По ходу встречи мы не всегда вовремя исполняли броски, дольше, чем следует, принимали решения. Из-за этого хоккеисты чувствовали обеспокоенность. Как есть. Мы знали, что матч пройдет по такому сценарию. Понимали, что это будет непростая игра, что соперники будут прежде всего действовать от обороны. Но мы не смогли переиграть вратаря сборной Польши, — слова передает сайт ФХБ.

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