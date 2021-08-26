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На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды

  • 26.08.2021, 20:06
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На военных складах в Казахстане продолжают взрываться снаряды
фото: twitter.com/ktk_news

Население эвакуируют.

На складе воинской части в Казахстане, где из-за вечером 26 августа произошел взрыв и вспыхнул пожар, продолжают рваться боеприпасы. На место происшествия направлены подразделения спасательных и экстренных служб. Население эвакуируют.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание KTK.

По предварительным данным, взрыв на военном складе спровоцировало возгорание возле одного из зданий. Пожар привел к взрыву "неустановленных предметов".

В Минобороны Казахстана сообщили, что на складах хранятся инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем для безопасности идет эвакуация жителей близлежащих домов и поселков.

Как сообщают местные жители в соцсетях, на горящем складе продолжают разрываться боеприпасы.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для ликвидации последствий пожара на складе создан оперативный штаб. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены подразделения МВД, МЧС. В районе ЧП приостановлено железнодорожное движение.

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