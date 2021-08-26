Белорус пытался провезти в Польшу 1000 пачек сигарет
- 26.08.2021, 20:17
Их нашли в тайнике.
Польские таможенники обнаружили партию сигарет, которые гражданин Беларуси пытался нелегально ввезти в Польшу.
Водитель грузового автомобиля пересекал границу в пункте пропуска «Кузница». При осмотре автомобиля таможенники обнаружили тайники в полу, в которых находилось почти 1000 пачек белорусских сигарет. 34-летний водитель признался в попытке провоза контрабанды и получил штраф в размере 15 тысяч злотых (3,8 тысячи долларов), сообщает Подляшское отделение таможенной службы Польши.