Белорус пытался провезти в Польшу 1000 пачек сигарет 26.08.2021, 20:17

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Их нашли в тайнике.

Польские таможенники обнаружили партию сигарет, которые гражданин Беларуси пытался нелегально ввезти в Польшу.

Водитель грузового автомобиля пересекал границу в пункте пропуска «Кузница». При осмотре автомобиля таможенники обнаружили тайники в полу, в которых находилось почти 1000 пачек белорусских сигарет. 34-летний водитель признался в попытке провоза контрабанды и получил штраф в размере 15 тысяч злотых (3,8 тысячи долларов), сообщает Подляшское отделение таможенной службы Польши.

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

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