Первокурсники БГУИР часами стоят в очередях на заселение в общежитие 1 26.08.2021, 20:38

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В вузе пояснили, почему так.

Второй день, рассказывают первокурсники БГУИР, во время заселения в общежитие № 4, которое находится в студдеревне, им часами приходится стоять в очередях, пишет zerkalo.io. «Заселяться я сегодня приехала в 8.55, сейчас 17.20 — и я все еще стою. Жду, чтобы попасть к заведующей — в последний, пятый кабинет», — говорит Марина (по просьбе девушки имя изменено).

Еще в июле, рассказывают первокурсники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, они узнали, что всем новоиспеченным студентам, которым нужно жилье, вуз предоставит место в общежитии. Не важно, платник ты или бюджетник. И это отличная новость. Домом для большинства таких ребят было определено общежитие № 4. Заселяются сюда по графику. Например, 25−26 августа тут ждут тех, кто поступил на факультет информационных технологий и управления, а также студентов факультета компьютерного проектирования. 26−27 августа отведены для факультета радиотехники и электроники и факультета инфокоммуникаций. И так расписано до конца месяца.

Марина — студентка факультета инфокоммуникаций. По правилам, она может заселиться в четверг или в пятницу. В пятницу, говорит, приехать не получается, поэтому девушка выбрала четверг.

— В студенческой деревне я была в 8.55. И, хотя заселение с 9.00, в очереди в первый кабинет уже находилось пару десятков человек, — описывает происходящее собеседница. — Чтобы попасть к паспортистке, я, например, ждала часов пять. Даже обедать никуда не отходила, родные принесли мне кофе.

О том, что у нее будет место в общежитии, Марина узнала из сообщения в личном кабинете. А про то, когда ехать заселяться, из чата группы. Объявление туда сбросила куратор.

— Пофамильных списков, кто и когда должен заезжать, не было. Только по факультетам, — говорит девушка. — Люди, наверное, боятся остаться без места, поэтому и рванули в первые дни. Из-за большого количества студентов и их родителей, у кабинетов периодически возникает неразбериха. В суете некоторые при заполнении бланков делают ошибки, затем переписывают — это тоже затягивает время. Но сотрудники и волонтеры попросили нас не переживать. Сказали, они будут работать до последнего человека, поэтому заселят всех.

Такое видео, как пояснили первокурсники, сегодня появилось в одном из студенческих чатов. Это, говорят, 26 августа:

Евгения (героиня попросила не писать ее настоящее имя) сегодня справилась с документами за два часа.

— Это потому что заселяться я начала в среду. Стала в очередь в 10 утра, — рассказывает она от событиях 25 августа и говорит, что где-то около 18.00 добралась до паспортистки. — Потом у меня были дела, и мне пришлось вернуться в родной город, но ребята еще оставались стоять.

Обиднее всего, продолжает девушка, было совершеннолетним первокурсникам.

— В объявлении, которое куратор сбросила в чат группы, было написано, что всех первокурсников ждут в общежитии № 4, — продолжает Евгения. — В очереди на ордер передо мной оказался парень, которому уже есть 18. Мы стояли где-то с 10.00 до 13.00, и вот, когда он подошел к специалисту, ему сообщили: совершеннолетним нужно ехать в общежитие № 1. Как объяснили ему в администрации, желающих жить в «четверке» оказалось так много, что совершеннолетних первокурсников решили заселять в другое место.

В пресс-службе БГУИР пояснили, почему возникла такая ситуация:

— 23 августа на официальном сайте университета опубликован график заселения студентов в общежития. Согласно ему, чтобы не создавалось очередей, разные факультеты должны были заселяться в общежития в разные дни. Однако многие студенты решили приехать в первый же день. Из-за этого возникла очередь, которая к 13 часам 26 августа значительно уменьшилась. К концу дня всех, кто приехал сегодня заселяться, местами обеспечили.

— Одна из первокурсниц рассказывает, что вчера уходила из очереди где-то около 18.00, а ребята там еще оставались. Их заселили?

— Ребята-волонтеры, которые вчера выдавали ордера на комнаты, до 18.00 уже освободились. Это значит, что до 18.00 все желающие в этот день заселиться, заселились, — пояснили в пресс-службе.

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