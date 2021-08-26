закрыть
26 августа 2021, четверг, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

УЕФА назвал лучшего игрока сезона

  • 26.08.2021, 20:47
  • 1,326
УЕФА назвал лучшего игрока сезона
фото: uefa

Лучшего игроками определяли 80 тренеров клубов и 55 журналистов.

Жоржиньо стал лучшим игроком по версии УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На награду также претендовали Кевин Де Брёйне и Н'Голо Канте.

Приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА вручается с 2011 года. В определении его обладателя принимают участие 80 тренеров клубов, игравших в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев