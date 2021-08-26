УЕФА назвал лучшего игрока сезона
- 26.08.2021, 20:47
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Лучшего игроками определяли 80 тренеров клубов и 55 журналистов.
Жоржиньо стал лучшим игроком по версии УЕФА.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
На награду также претендовали Кевин Де Брёйне и Н'Голо Канте.
Приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА вручается с 2011 года. В определении его обладателя принимают участие 80 тренеров клубов, игравших в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов.
🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho - UEFA Men's Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/7sBtw8A4wy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021