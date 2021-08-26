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В Украине создадут кибервойска

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  • 26.08.2021, 21:09
В Украине создадут кибервойска

Президент Украины подписал решение СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.

После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

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