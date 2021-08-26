В Украине создадут кибервойска

В Украине создадут кибервойска1
- 26.08.2021, 21:09
Президент Украины подписал решение СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.
После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.