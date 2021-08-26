Глобальный Шариков 2 Игорь Яковенко

26.08.2021, 21:26

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Почему Россия так неистово поддерживает Талибан?

В этот день 232 года назад 26 августа 1789 года во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина, документ, заложивший основы современного права в Европе. В ее основу была положена концепция равноправия и свободы, принадлежащей каждому от рождения. Естественными правами человека и гражданина объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление угнетению. Наряду с Великой хартией вольности, подписанной в 1215 году Иоанном Безземельным, это фундамент современной демократии.

Но история не похожа на прямые рельсы, по которым мчится локомотив прогресса. Периодически людьми овладевают идеи, прямо противоположные, в том числе лежащие в русле концепции Шарикова: "взять и поделить".

Сегодня на роль глобального Шарикова претендует путинская Россия. Путина постоянно преследуют навязчивые идеи о том, как и с кем поделить мир. То ли по образцу секретного протокола к пакту Риббентропа – Молотова о разделе Польши и Восточной Европы, то ли по образцу Ялты 1945 года, где Рузвельт, Сталин и Черчилль договаривались о послевоенном разделе планеты. Поскольку Запад недоуменно проигнорировал предложение Путина провести Ялту:2, Путин затаил обиду и попытался предложить нечто подобное Китаю, но товарищ Си только непроницаемо улыбался и аккуратно закрывал свежим номером газеты "Жэньминь Жибао" карту мира, на которой Сибирь и Дальний Восток обозначены как китайские территории. Путину об этом знать рано. Придет время, его об этом уведомят.

Идеи взять и поделить давно владеют буйным умом лидера ЛДПР. В самом начале своей карьеры Ж. постоянно впадал в припадки в ходе которых бросался на Юг и постоянно пытался помыть обувь в Индийском океане. С возрастом немного остепенился, оброс многомиллиардной собственностью, но припадки продолжились. Только теперь он все время бросается на Запад, в сторону Украины и постоянно хочет ее разделить. Не далее как вчера, 25 августа в программе "60 минут" он ни с того ни с сего заорал что Украину надо разделить: Львов отдать Польше, а все остальное – России. Присутствовавший в студии польский политолог Якуб Корейба попытался возразить, мол Польше Львов не нужен, но его слушать не стали, предложив не спорить, а действовать в соответствии с поговоркой: "дают – бери, бьют – беги".

Разделив Украину, неугомонный Ж. на этом не остановился и бросился все-таки на Юг, правда, до Индийского океана не добрался, остановился на Афганистане и потребовал его разделить. Таджиков отправил в Таджикистан, узбеков – в Узбекистан, а пуштунам велел ехать в Пакистан. Кто останется в Афганистане, а главное, кто возьмется исполнять этот замечательный замысел, станет сам Ж. договариваться с талибами о разделе только что захваченной ими страны, или пошлет Лаврова, как более молодого и менее ценного, лидер ЛДПР не уточнил.

Но в целом Ж. полностью на стороне талибов. "Мы должны признать правительство талибов – это правительство от народа!" - призвал лидер ЛДПР, - "Вот они надели паранджу – так оставьте их в покое!".

Но главная тема российских прокремлевских СМИ в эти дни – празднование в связи с поражением США и в связи с их отказом от роли мирового полицейского. Тут, правда, мнения разделились. Ж. категорически заявил, что "человечеству больше не нужен мировой полицейский". Ольга Скабеева же попыталась отстоять другую точку зрения. "Я-то втайне надеялась – может, мы придем" - робко поделилась своими девичьими грезами о мировом господстве ведущая "60 минут". Но Ж. был неумолим: "Никаких мировых полицейских!".

Тем временем МИД России окончательно переформатировался в пиар агентство Талибана. Альтернативы радикальному движению "Талибан" в Афганистане нет. Об этом заявил в среду посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". "Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну", - старательно убеждал посол аудиторию соловьиного помета.

Судя по всему, посол Дмитрий Жирнов получил от талибов контракт на пиар-обслуживание полного цикла, по всем направлениям, включая черный пиар в отношении противников Талибана внутри Афганистана.

"У сил сопротивления в Афганистане, которые находятся в провинции Панджшер на севере страны, почти нет военного потенциала!" - радостно объявил посол Дмитрий Жирнов. А кроме того эти талибы, такие душки, запрещенные почему-то в России, они готовы допустить Москву к освоению природных ресурсов захваченной ими страны. "В Афганистане одного лития на триллион долларов", - соблазнял посол Жирнов российских олигархов к тому чтобы они вкладывались в экономику Талибана, укрепляя тем самым террористический режим. .

Подлость позиции российского МИДа в том, что лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, который возглавляет сопротивление в провинции Панджшер, ждет от Москвы помощи в организации экстренных переговоров с талибами. Об этом он сообщил в интервью РБК. По его словам, если экстремистская идеология укоренится в Афганистане, то позже она распространится и в Центральной Азии, и на юге России. Эти люди во главе с Ахмадом Масудо в данный момент практически в одиночку сражаются не только за свою страну, но и за все человечество. Поскольку захватив Афганистан, талибы неизбежно сделают эту довольно большую страну оплотом мирового терроризма, куда будут стекаться все, включая Аль-Каиду и ИГИЛ.

Поддержка Талибана Кремлем вызвана не только симпатией к тем, кто нанес поражение США. Кремль, действительно, верит в то, что мир устроен по принципу игры с нулевой суммой и если США проигрывает, то это автоматически означает выигрыш России. Но дело не только в этом опасном заблуждении. Руководство России чувствует в талибах родственные души, таких же носителей традиционных ценностей, так же ненавидящих прогресс, просвещение, свободу и демократию. Именно этим объясняется то, что Кремль изменил своему правилу не поддерживать свержение действующей власти. В данном случае важно, что к власти пришли "свои", а то, что произошло в Афганистане совсем не похоже на столь ненавистную Кремлю "цветную" революцию.

Афганистан не заслонил украинскую тему. Судя по тому, с какой лютостью вся путинская обслуга отреагировала на "Крымскую платформу" - эта инициатива Зеленского, возможно, действительно, имеет перспективы. Кремль приложил немалые усилия, чтобы в "Крымской платформе" участвовало как можно меньше стран. А во время саммита и сразу после его завершения, по "Крымской платформе" ударили из всех информационных орудий. Тон задал Сергей Лавров который обозвал саммит "шабашем". Кирилл Вышинский, исполнительный директор ИА "Россия сегодня", член СПЧ, ранее обвиненный в Украине в госизмене, каким-то образом узнал, что "в администрации Зеленского уже сильно пожалели, что затеяли всю эту историю с "Крымской платформой". Правда, никаких следов того, что кто-то в офисе Зеленского был разочарован, не обнаружено, так что Кирилл Вышинский по обыкновению просто соврал.

Пророссийский политик Виктор Медведчук сообщил: "В саммите приняли участие только чуть больше 40 стран. Нет представительства фактически 4/5 от общего количества стран мира. Это означает, что МИД Украины провалило эту акцию". Оставим в стороне занимательную арифметику от Медведчука, в соответствие с которой 46 – это "чуть больше 40". Действительно, благодаря усилиям российского МИДа в Киев не приехали представители многих стран Африки и Латинской Америки, зато в "Крымской платформе" участвовали почти все страны Евросоюза, США и другие страны свободного мира. Тут еще важно, кто с другой стороны. Крым признали частью России 7 стран: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР…

Глобальный Шариков предстает в разных обличьях. Иногда он даже приходит к власти, как это произошло, например, в России в Беларуси, теперь вот в Афганистане. Историческая обреченность шариковщины очевидна, поскольку те, кто привык только делить и отнимать не могут умножать и прибавлять. Но крови они попортить могут много. Поэтому, вспоминая Декларацию прав человека и гражданина, стоит особо отметить закрепленное в ней право народа на сопротивление угнетению. Без этого права все остальные права и свободы стоят немного.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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