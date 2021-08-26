Американская PepsiCo построит в польском селе завод по производству чипсов 26.08.2021, 21:51

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Концерн планирует инвестировать почти 75 миллионов евро.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, размещение крупнейшего предприятия концерна в Польше свидетельствует о доверии американских инвесторов Варшаве, и что это также может побудить другие крупные компании инвестировать в польский рынок, передает «Радио Польша».

Закладывание краеугольного камня под современный завод PepsiCo, производящий чипсы Frito LayPAP/Maciej Kulczyński

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в открытии строительства производственного предприятия PepsiCo в селе Сьвенте около Сьроды-Слёнской. По его словам, размещение крупнейшего предприятия концерна в Польше свидетельствует о доверии американских инвесторов Варшаве, и что это также может побудить другие крупные компании инвестировать в польский рынок.

Глава правительства добавил, что польские производители продуктов питания также выиграют от появления предприятия PepsiCo.

«Я бы хотел подчеркнуть, что местные фермеры также выиграют в данном случае. Они смогут продавать свою продукцию предприятию, которое строится неподалеку от Сьроды-Слёнской в Нижнесилезском воеводстве. Это хорошая новость для польских фермеров, производителей, субподрядчиков», - сказал глава правительства.

На заводе в селе Сьвенте будут производиться чипсы. Концерн планирует инвестировать более 340 миллионов злотых (почти 75 миллионов евро), а строительство должно быть завершено к концу следующего года. Тогда же начнется подбор персонала.

Компания PepsiCo вошла на польский рынок в 1991 года. На предприятиях компании работает более 3 тысяч человек.

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