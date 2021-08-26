закрыть
26 августа 2021, четверг, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американская PepsiCo построит в польском селе завод по производству чипсов

  • 26.08.2021, 21:51
  • 1,722
Американская PepsiCo построит в польском селе завод по производству чипсов

Концерн планирует инвестировать почти 75 миллионов евро.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, размещение крупнейшего предприятия концерна в Польше свидетельствует о доверии американских инвесторов Варшаве, и что это также может побудить другие крупные компании инвестировать в польский рынок, передает «Радио Польша».

Закладывание краеугольного камня под современный завод PepsiCo, производящий чипсы Frito LayPAP/Maciej Kulczyński

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в открытии строительства производственного предприятия PepsiCo в селе Сьвенте около Сьроды-Слёнской. По его словам, размещение крупнейшего предприятия концерна в Польше свидетельствует о доверии американских инвесторов Варшаве, и что это также может побудить другие крупные компании инвестировать в польский рынок.

Глава правительства добавил, что польские производители продуктов питания также выиграют от появления предприятия PepsiCo.

«Я бы хотел подчеркнуть, что местные фермеры также выиграют в данном случае. Они смогут продавать свою продукцию предприятию, которое строится неподалеку от Сьроды-Слёнской в Нижнесилезском воеводстве. Это хорошая новость для польских фермеров, производителей, субподрядчиков», - сказал глава правительства.

На заводе в селе Сьвенте будут производиться чипсы. Концерн планирует инвестировать более 340 миллионов злотых (почти 75 миллионов евро), а строительство должно быть завершено к концу следующего года. Тогда же начнется подбор персонала.

Компания PepsiCo вошла на польский рынок в 1991 года. На предприятиях компании работает более 3 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев