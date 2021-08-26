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В результате взрывов в Кабуле погибло не менее 12 американских военных

  • 26.08.2021, 22:23
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В результате взрывов в Кабуле погибло не менее 12 американских военных
иллюстрационное фото: AP

11 из них – морские пехотинцы.

В результате взрывов вблизи аэропорта Кабула 26 августа погибло по меньшей мере 12 американских военных, заявил на брифинге глава Центрального командования США генерал Кеннет Фрэнк Маккензи, сообщает CNN.

Агентство The Associated Press и телеканал Fox News, ссылаясь на источники, информируют, что 11 из них – морские пехотинцы, еще один – медик.

15 военных получили ранения, сказал Маккензи.

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