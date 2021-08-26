Экономист: У госпредприятий стало меньше прибыли
- 26.08.2021, 22:25
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Неналоговые доходы бюджета Беларуси существенно синзились.
Неналоговые доходы бюджета за первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го уменьшились на 14,1% в номинальном выражении, а в реальном — на 25,8%.
«Филин» узнал у старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, что это за доход и почему он стал заметно ниже.
Что такое неналоговые доходы бюджета?
— Все поступления в бюджет делятся на налоговые и неналоговые доходы, а также на безвозмездные поступления. Большую часть занимают налоговые доходы — порядка 85%. Это, как можно догадаться, все налоги, попадающие в бюджет.
Неналоговые доходы составляют около 10% доходов бюджета. Туда входят доходы от осуществления приносящей доходы деятельности, а также всякие штрафы и удержания.
Но основная часть этих поступлений — это доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности. Тут имеются в виду отчисления, которые делают из прибыли государственные предприятия или предприятия с долей государства.
Вероятно, за счет этого пункта и произошло сокращение неналоговых доходов. С одной стороны, можно предположить, что у госпредприятий стало меньше прибыли, часть которой государство может изымать в бюджет.
А с другой стороны, возможно, власти сознательно пошли на уменьшение такого изъятия просто для поддержания предприятий, чтобы они могли как-то существовать.
Что касается номинального и реального выражения, здесь все очень просто. Номинальное — сумма неналоговых доходов, полученная в рублях, а реальное выражение — эта сумма с учетом инфляции. Вспомним, что в первом полугодии инфляция в Беларуси составила 9,9% в годовом выражении.
То есть денег в рублях бюджет получил на 14,1% меньше, чем за первое полугодие прошлого года, а с учетом инфляции этот показатель увеличивается до 25,8%.
Как снижение неналоговых доходов отразится на государственном бюджете?
— Основная часть доходов бюджета — это все-таки налоговые поступления. Они в первом полугодии выросли: в номинальном выражении на 26,4%, а в реальном — на 9,2%.
На самом деле, рост налоговых поступлений более чем компенсирует замедление неналоговых. Поэтому для бюджета снижение именно неналоговых поступлений большой проблемы не представляет.