Что произошло после очередного прокола белорусских хоккеистов 2 26.08.2021, 22:39

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Фото: hockey.by

Команде из третьего дивизиона белорусская сборная не смогла забросить ни одной шайбы.

Олимпийская квалификация в Братиславе началась с поражения белорусов от сборной Польши – 0:1. Два периода завершились нулевой ничьей, а в концовке третьего – на 55-й минуте - Коморски забросил победную шайбу.

Напомним, что в олимпийском квалификационном турнире к Пекину-2022, участвуют четыре сборные: Словакии, Беларуси, Австрии и Польши. По рейтингу, заслугам и набору игроков предполагалось, что судьба единственной путевки на Игры решится в заключительном матче Словакия-Беларусь. Но для белорусов все может закончиться раньше, пишет «Комсомольская правда».

Сборная Польши никогда у белорусов не выигрывала, да и сделать ей это было крайне трудно, потому что она выступает в третьем по силе дивизионе мирового хоккея. И вот первая победа поляков над белорусами в официальных матчах.

С одной стороны - это сенсация, а с другой, неудача белорусов вполне укладывается в тенденцию последних лет.

В 2018-м команда вылетела из высшего дивизиона мирового хоккея по ходу уступив австрийцам, а в 2019-м – во втором дивизионе - проиграла команде Южной Кореи и с трудом обыграла литовцев.

В этом году на чемпионате мира сборная заняла 15-е место из 16 команд. Уступили и сборной Великобритании.

Латать дыры в составе предпочитают игроками, приехавшими к нам из-за океана. В матче с поляками в составе были вратарь Тэйлор, защитник Бэйлен, нападающие Принс, Платт и Паре.

А главный тренер, напомним, канадец Крэйг Вудкрофт. Он еще и минское "Динамо" тренирует.

Не помогли и они.

Да, у сборной Беларуси было преимущество по броскам 46:19, но что толку, если ни один из них не был точным.

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