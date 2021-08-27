У белорусов резко выросли расходы на еду 27.08.2021, 7:44

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С чем это связано?

Белстат обнародовал статистику розничного товарооборота – где, как и насколько изменились расходы населения – на что белорусы стали больше тратить деньги. И по ней видно, что в июле резко выросли розничные продажи, но в первую очередь – продовольственных товаров: белорусы стали больше тратить денег на еду.

А вот рост покупок непродовольственных товаров в рознице – небольшой: негативные ожидания и прогнозы людей в преддверии начала действия санкций не позволяют тратить деньги на товары не первой необходимости, пишет «Инфобанк».

Но, по порядку.

По объему и динамике розничной торговли можно судить о размере и динамике благосостояния населения любой страны. Ведь чем больше доходов у людей, и они повышаются – тем больше потребление, растут текущие расходы – на продовольственные и непродовольственные товары в магазинах и других пунктах розничной торговли.

Динамика розничного товарооборота в Беларуси сейчас – это индикатор, показывающий закончился кризис или еще продолжается, идет ли посткризисное восстановление и как быстро, или «топчется на месте».

Ведь когда нет кризиса, идет развитие – доходы населения повышаются, улучшаются потребительские настроения – соответственно, растет и объем розничной торговли. А в кризис, когда доходы падают – падает и потребление, в том числе снижаются расходы в розничной торговой сети.

Но не менее важно еще и изменение структуры розничных продаж.

В первую очередь, в кризис снижаются продажи товаров не первой необходимости. В самые тяжелые времена, или, когда кризис длится долго – падают продажи даже в продовольственном секторе: люди покупают что подешевле.

В Беларуси кризис потребления в виде ухудшение динамики розничной торговли начался с апреля 2020-го в ковид-кризис: «зеленый» – выше 100 – процент (индекс розничного товарооборота в формате «за период с начала года») перешел к снижению.

Но поскольку в Беларуси не вводился жесткий карантин, индекс не вошел тогда в «красную зону», как во всех других странах. И первые «минусы» в белорусской рознице пошли только с января 2021 года, а особенно сильные они были в феврале-марте (из-за повышения сравнительной базы).

Но затем, с апреля, началось постепенное улучшение, уменьшение «красного индекса». Выйти из «красной зоны» проценту впервые в текущем году удалось только в июне, и то лишь с совсем уж минимальным значением 100,01%.

Да и в июле индекс розничного товарооборота (январь-июль 2021-го к январю-июлю 2020-го в сопоставимых ценах) совсем небольшой – 100,4%.

В продовольственном секторе розничный товарооборот в формате «за период с начала года» уже четвертый месяц – плюсовой, но тоже небольшой. В июле (7 месяцев 2021-го относительно 7 месяцев 2020-го) он составил 101,3%.

А вот в секторе непродовольственных товаров улучшение пока не вывело индекс в «зеленую зону»: товарооборот в розничной торговле этими товарами в январе-июле пока составляет 99,5 % от прошлогоднего в таком же периоде.

Итак, в январе-июле 2021 года относительно января-июля 2020 года товарооборот изменился следующим образом:

во всей розничной торговле – вырос на 0,4%

в продовольственном секторе – вырос на 1,5%

в непродовольственном секторе – упал на 0,5%.

Как видим, белорусы стали больше тратить деньги на продукты питания, но не на товары не первой необходимости.

Но еще более показательными вышли месячные индексы (товарооборот за месяц относительно соответствующего месяца предыдущего года).

Розничная торговля Беларуси «в плюсе» уже четыре месяца, но в июле индекс упал, составив 102,3% (к июлю 2020-го) – из-за выхода на высокую сравнительную базу: в июле 2020-го месячный индекс был наибольшим в кризис – 104,3%.

При этом индекс в продовольственном секторе в июле 2021-го намного больше – 104,2%, причем при еще большей базе сравнения: в июле 2020-го индекс розничной торговли продовольственными товарами составлял 104,7%.

В торговле же непродовольственными товарами июльский 2021 года индекс – 100,5% – наоборот очень сильно упал с выходом на высокую сравнительную базу (индекс июля 2020-го 103,8%, также наибольший в то кризисное время).

Итак, в отчетном июле (относительно июля прошлого года) прирост товарооборота составил:

во всей розничной торговле – 2,3%

в продовольственном секторе – 4,2%

в непродовольственном секторе – 0,5%.

Как видим, здесь еще более отчетлив реальный рост затрат населения на продукты питания: в июле белорусы сильно потратились на покупку еды, но не на товары не первой необходимости.

Закончился ли кризис потребления в Беларуси?

Часто причиной улучшения является особенность статистики, а именно низкая сравнительная база – сильное падение год назад. И чтобы нивелировать это, мы посчитали цепной индекс за 2 года.

Розничный товарооборот в январе-июле в 2021 году относительно 2019-го («период к периоду») изменился так:

во всей розничной торговле – вырос на 3,4%

в продовольственном секторе – вырос на 6,4%

в непродовольственном секторе – упал на 0,4%.

А непосредственно в июле 2021-го относительно июля 2019-го («месяц к месяцу») розничный товарооборот:

во всей розничной торговле – вырос на 6,7%

в продовольственном секторе – вырос на 9,1%

в непродовольственном секторе – вырос на 4,3%.

Как видим, оборот розничной торговли в июле 2021-го выше, чем в докризисном, 2019 года, июле: на первый взгляд, кризис потребления в Беларуси закончился.

Но главным образом это опять-таки произошло из-за существенно лучшей динамики в продовольственном секторе, где падение может быть только при сильном или долгом кризисе.

А вот в непродовольственном секторе сейчас пока нет настолько очевидного роста товарооборота розничных продаж в сравнении с докризисным периодом – двухлетней давности. То есть белорусы не торопятся наращивать расходы на товары не первой необходимости. Видимо, в ожидании еще более худших времен. Хотя в июле рост стал значимым.

То есть, рост розничного товарооборот состоялся из-за увеличения расходов населения на продукты питания.

Но еще более очевидно становится понимание насколько медленно посткризисное восстановление в Беларуси – при сравнении с Украиной, с соответствующими показателями розничного товарооборота.

Розничный товарооборот за январь-июль 2021 года относительно января-июля 2020-го:

Беларусь – 100,4%

Украина – 113,0%

Июль 2021-го к июлю 2020-го:

Беларусь – 102,3%

Украина – 110,1%.

Конечно, такая разница во многом обусловлена тем, что в Украине, в отличие от Беларуси, год назад в эпидемию был введен жесткий локдаун: на карантин были закрыты много объектов розничной торговли и общественного питания, и там произошло намного более сильное падение товарооборота:

Розничный товарооборот в апреле 2020-го относительно апреля 2019-го:

в Беларуси – минус 3,4%

в Украине – минус 15,9%.

Что, как бы, дает Украине «фору» в виде эффекта низкой сравнительной базы.

Однако в динамике за 2 года, цепным индексом, оказывается даже более существенная разница в пользу Украины: подъем там сейчас идет намного более быстрыми темпами (например, апрель 2021-го к апрелю 2020-го – 134,3%).

И продажи в 2021-м относительно 2019-го выросли в Украине намного больше, чем в Беларуси.

Розничный товарооборот за январь-июль 2021 года относительно января-июля 2019-го («период к периоду»):

Беларусь – 103,4%

Украина – 119,2%

Июль 2021-го к июлю 2019-го («месяц к месяцу»):

Беларусь – 106,7%

Украина – 119,5%.

Как видим, выход Украины из ковид-кризиса, если смотреть на динамику розничного товарооборота, намного более быстрый, чем Беларуси, где на замену ковидного пришел политический кризис, что ухудшило ситуацию.

Кроме того, в Беларуси снизился расчетный скользящий годовой индекс розничного товарооборота: со 100,8% в июне до 100,6% в июле.

Однако в номинальном выражении – через рост цен – розничный товарооборот растет, в том числе и в долларовом эквиваленте, чему, кроме инфляции, способствовало еще укрепление белорусского рубля к доллару в апреле-июле.

Хотя до докризисных значений ему далеко: сейчас он составляет в годовом исчислении 22,06 $млрд – за последние 12 месяцев. И чтобы вырасти до $24,1 млрд (докризисный максимум), нужен намного более значительный реальный рост (индекс), чем сегодняшний. А еще – продолжение валютно-курсовой стабильности в стране.

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