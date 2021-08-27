МВД Латвии: «Пропавшие» с нейтральной территории беженцы вернулись в Беларусь
- 27.08.2021, 7:52
- 1,752
Вблизи латвийской границы больше нет людей, которые могли бы ее незаконно пересечь.
Люди, которые находились на нейтральной территории в надежде попасть в Латвию, были впущены обратно в Беларусь, рассказали агентству LETA в Министерстве внутренних дел, пишет Delfi.
«Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД», — подчеркнули в министерстве.
Представитель пограничной службы Кристине Петерсоне подтвердила агентству, что сейчас вблизи латвийской границы больше нет людей, которые потенциально могли бы попытаться незаконно пересечь границу.
«Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу», — заявила Петерсоне.
Ранее сообщалось, что в день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы.