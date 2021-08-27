закрыть
27 августа 2021, пятница, 8:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МВД Латвии: «Пропавшие» с нейтральной территории беженцы вернулись в Беларусь

  • 27.08.2021, 7:52
  • 1,752
МВД Латвии: «Пропавшие» с нейтральной территории беженцы вернулись в Беларусь

Вблизи латвийской границы больше нет людей, которые могли бы ее незаконно пересечь.

Люди, которые находились на нейтральной территории в надежде попасть в Латвию, были впущены обратно в Беларусь, рассказали агентству LETA в Министерстве внутренних дел, пишет Delfi.

«Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД», — подчеркнули в министерстве.

Представитель пограничной службы Кристине Петерсоне подтвердила агентству, что сейчас вблизи латвийской границы больше нет людей, которые потенциально могли бы попытаться незаконно пересечь границу.

«Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу», — заявила Петерсоне.

Ранее сообщалось, что в день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев