МВД Латвии: «Пропавшие» с нейтральной территории беженцы вернулись в Беларусь 27.08.2021, 7:52

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Вблизи латвийской границы больше нет людей, которые могли бы ее незаконно пересечь.

Люди, которые находились на нейтральной территории в надежде попасть в Латвию, были впущены обратно в Беларусь, рассказали агентству LETA в Министерстве внутренних дел, пишет Delfi.

«Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД», — подчеркнули в министерстве.

Представитель пограничной службы Кристине Петерсоне подтвердила агентству, что сейчас вблизи латвийской границы больше нет людей, которые потенциально могли бы попытаться незаконно пересечь границу.

«Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу», — заявила Петерсоне.

Ранее сообщалось, что в день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы.

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