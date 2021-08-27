Польские эксперты рассказали о проблемах российской «Арматы» 27.08.2021, 7:57

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фото: РБК

Серийного производства танков нового поколения может и не быть.

Задержка в получении российской армией первых танков Т-14 «Армата» может «указывать на ряд проблем в конструкции», передает портал Defence24.

Польское издание обращает внимание на то, что российские военные получили первую партию не серийных, а опытных вариантов Т-14 «Армата».

«Потребность российской армии в Т-14 составляет примерно 2300 единиц. Тем не менее, производство такого количества может быть очень сложным для военной промышленности, в частности, для Уралвагонзавода (...) поскольку он давно борется с финансовыми проблемами», — пишет портал.

В январе прошлого года американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы (ВС) России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей. «Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14 наряду с другими как причину очередных задержек», — утверждалось тогда в публикации.

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