«Я сказала, что не нужны мне эти 59 рублей и такими вещами я заниматься не буду» 27.08.2021, 7:59

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Белоруска рассказала об особенностях отечественного трудоустройства.

Сейчас в Общереспубликанском банке вакансий числится почти 98 тысяч свободных рабочих мест. Некоторые из них долгое время не могут закрывать. Тем не менее некоторым людям по 3 и больше месяцев не удается трудоустроиться. Иногда наниматели отказывают из-за возраста, иногда соискателя не устраивает зарплата.

Безработная белоруска рассказала zerkaio.io, как она ищет работу.

«Я сказала, что не нужны мне эти 59 рублей и этими всеми вещами я заниматься не буду»

Лариса из Барановичей пытается трудоустроиться с апреля. По специальности она экономист. Трудовой стаж у женщины внушительный.

— В апреле у меня закончился контракт. Продлевать его не стала. Работала начальником планово-экономического сектора. В последнее время не очень нравилась атмосфера на работе. Ушли некоторые сотрудники из моего отдела. Приходилось работать не только за себя, но и делать работу за тех, кто ушел. Допоздна задерживалась. Но отношения с руководством были напряженные. Поэтому ушла и я, — говорит Лариса. — Стала на учет в центре занятости. Сразу мне ничего не предлагали. Потом предложили место экономиста в одном из сельхозпредприятий района. Но туда очень трудно добираться и нужно рано вставать. А у меня ребенок школьного возраста, его на занятия собрать необходимо. Хотела найти работу где-то поближе, в городе.

Попробовала Лариса устроиться на мебельную фабрику. Говорит, что там работать у нее наверняка бы получилось, потому что всем требованиям она соответствовала.

— Но мне сказали, что коллектив у них молодой, а мне 50 лет. Хотят найти кого-то помоложе, — делится собеседница. — Обращалась и на другие предприятия. У них то оптимизация, то сокращение. Предлагали на мясокомбинат кладовщиком пойти. В начале согласилась. А потом посмотрела условия, а там ночные смены. Смены заканчиваются в 9.00, а мне ребенка в школу собирать. Пришлось отказаться.

По словам Ларисы, центр занятости давал ей направление на ОАО «Бархим».

— Но там зарплата начисленная первый год 500 рублей. Добираться сложновато. Я посчитала, что заработаю там только себе на проезд и на еду. Отказалась.

Женщине несколько раз выплатили пособие по безработице.

— Первый раз они заплатили за неполный месяц 20 с лишним рублей. Потом за месяц 59 рублей с копейками. И еще за пол месяца получила около 29 рублей. Потом сняли мне начисление. Сказали, что платить мне не будут, потому что отказываюсь от общественных работ. То есть за эти деньги я должна была определенное количество часов, к примеру, мести улицу. Или, допустим, в колхозе поработать. Я сказала, что не нужны мне эти 59 рублей и этими всеми вещами я заниматься не буду.

Все это время семья живет на одну зарплату мужа Ларисы.

— Я хотела бы найти работу по специальности — экономистом устроиться. Пошла бы и кладовщиком, если график работы будет более удобный. К примеру, с 8.00 до 17.00. Когда-то работала бухгалтером. Но потом переквалифицировалась в экономиста и больше 25 лет им не работала. Поэтому бухгалтером, наверное, мне будет сложно. Уже появились новые программы.

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