Ученые выяснили, почему ледник «Судного дня» тает так быстро 27.08.2021, 8:03

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Больше всего эта ситуация скажется на жителях прибережных городов по всему миру.

Как показало очередное исследование специалистов, ледник Туэйтса, который находится на территории Западной Антарктиды, достаточно быстро тает под влиянием внутреннего тепла Земли. В том случае, если ледник растает полностью, то это спровоцирует поднятие уровня мирового океана минимум на 65 см. Подобное приведет к катастрофическим последствиям. Больше всего эта ситуация скажется на жителях прибережных городов по всему миру.

Об этом сообщает space.com (перевод — planetanovosti.com).

Этот огромный объект еще называют «ледником Судного дня». Начиная с конца прошлого столетия он успел потерять практически 600 миллиардов тонн льда, что уже спровоцировало повышения уровня моря практически на 4%. За последние 30 лет скорость таяния ледника значительно увеличилась. Причиной этого является не только стремительное изменение климата, но еще и то, что под ним присутствуют скрытые реки с теплой морской водой. При этом больше всего влияет тепло непосредственно Земли, которое исходит от ее мантии.

Специалисты объясняют такое влияние на ледник тем, что под Западной Антарктидой земная кора намного тоньше, чем под ее восточной частью. Ледник Туэйтса получает больше тепла, чем те объекты, которые располагаются в другой части материка.

Ледник Судного дня действительно таковым и станет, если полностью растает и направится в океан. Прибережные территории будут затоплены и придется немедленно проводить эвакуацию миллионов людей. Кроме того, ледник Туэйтса сдерживает Западно-Антарктический ледяной щит и препятствует быстрому таянию в других регионах континента.

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