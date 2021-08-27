Политолог: За что Лукашенко ни возьмется, провал гарантирован 27.08.2021, 8:13

Андрей Суздальцев

В истории белорусского хоккея это правило выполняется на 100%.

Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о развитии белорусского спорта.

«Беларусские государственные СМИ бурно отмечают 25-летие белорусского хоккея – детища Лукашенко. Активно перечисляются «эпохальные победы» над сборными Франции, Венгрии, Эстонии и другими «хоккейными державами» и ни слова о провале сборной Беларуси последнего хоккейного чемпионата мира в Латвии.

Причем провал оказался столь убедительным, что в белорусском обществе появились мнения, что никакого хоккея мировых достижений в Беларуси вообще не существует, а по льду катается массовка или «придворная дружина», призванная создать из А. Лукашенко великого хоккеиста.

В Беларуси давно отмечали то, что Лукашенко имеет очень «тяжелую руку». За что ни возьмется, провал гарантирован. В истории белорусского хоккея это правило выполняется на 100%», – написал Суздальцев в своем Telegram-канале.

Напомним, что вчера белорусские хоккеисты проиграли со счетом 0:1 аутсайдерам группы в квалификации Олимпиады - сборной Польши.

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