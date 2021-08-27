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Раскрыто истинное число зараженных коронавирусом

  • 27.08.2021, 8:39
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Раскрыто истинное число зараженных коронавирусом

Данные опубликовали специалисты из Университета Колумбии.

К концу 2020 года 103 миллиона американцев (31 процент) или около трети населения США были инфицированы SARS-CoV-2. К такому выводу пришли ученые Университета Колумбии. Это означает, что менее четверти инфекций (22 процента) приходятся на случаи, подтвержденные в отчетах общественного здравоохранения на основе тестирования СOVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи смоделировали передачу SARS-CoV-2 во всех 3142 округах США и между ними, используя данные о населении, мобильности и подтвержденных случаях. В некоторых районах страны инфекция получила большее распространение. По оценкам ученых, к концу 2020 года в районах верхнего Среднего Запада и долины Миссисипи, включая штаты Дакоту, Миннесоту, Висконсин и Айову, были инфицированы более 60 процентов населения. Также заразились 48 процентов жителей Чикаго, 52 процента Лос-Анджелеса, 42 процента Майами, 44 процента Нью-Йорка и 27 процентов жителей Феникса.

Тестирование раскрыло растущее число инфекций, но не дало истинную картину. Доля подтвержденных случаев, отраженная в оценках исследователей, выросла с 11 процентов в марте до 25 процентов в декабре, что отражает улучшение возможностей тестирования. Тем не менее уровень выявления остался значительно ниже 100 процентов. Подавляющее большинство инфекционных заболеваний не объясняется количеством подтвержденных случаев

Уровень смертности снизился благодаря усилению лечения и мерам общественного здравоохранения. Доля инфицированных, умерших от COVID-19, упала с 0,8 процента во время весенней волны до 0,3 процента к концу года.

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