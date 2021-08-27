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Диетологи назвали рецепт супа для сброса за неделю семи килограммов веса

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  • 27.08.2021, 9:38
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Диетологи назвали рецепт супа для сброса за неделю семи килограммов веса

В чем его секрет?

Если на неделю сменить обычный рацион на сугубо овощной, то можно потерять за эти 6-7 дней около семи килограммов веса, пишет u-news.com.ua.

Отметим, что овощная диета хороша в экспресс-варианте, когда результат нужен быстро. Она навряд ли обеспечит вам постоянное чувство сытости и комфорта, но даже без физических нагрузок вы начнете быстро терять вес.

Более чем на неделю эту диету врачи не рекомендуют, потому что без белков рацион человека нельзя назвать здоровым и полноценным. Поэтому через неделю следует добавить в рацион нежирное мясо и нежирный творог. Так вы продлите эффект овощной диеты и сможете поддерживать новый вес.

Один из вариантов овощной диеты для похудения это овощной суп, основа которого – помидоры.

Вот рецепт супа для похудения: приблизительно 500 граммов помидоров, приблизительно столько же капусты и болгарского перца, варёной грудки около 150 граммов. В эту смесь добавить до 200 граммов кабачка.

Суп не должен перевариться. Поэтому смесь овощей, зелени и мяса доводят до кипения и выключают плиту. Все овощи «доходят» сами по себе, и суп таким образом настаивается.

Указанный объем овощей, зелени и мяса рассчитан на 2 дня. Если во время варки вы неверно рассчитаете объем воды, то суп будет похож на рагу.

Секрет этого супа для похудения в том, что в нем нет свеклы и моркови, которые воспринимаются организмом как источник углеводов.

Те, кто пробовал на этой экспресс-диете сбросить вес, говорят, что со второго-третьего дня их начинает преследовать чувство голода. Пробуйте в такие моменты есть свежие фрукты, пить теплую воду и несладкий кофе без сливок: чувство голода должно отступить, советуют диетологи.

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