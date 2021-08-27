Попавший под санкции сын Гуцериева ушел из руководства нефтеперерабатывающей компании 27.08.2021, 9:41

Саид Гуцериев

Фото: vedomosti.ru

Его отца связывают с появлением у Лукашенко «Майбаха» и вертолета.

Саид Гуцериев, сын российского олигарха близкого к Лукашенко, семь лет был генеральным директором компании «Фортеинвест», одного из крупнейших переработчиков нефти в России. А теперь ушел с должности, сообщает «Наша Нива».

Как отмечает российское издание «Ведомости», Гуцериев-младший решил сосредоточиться на управлении активами, где он является основным акционером, например, «М. Видео».

Напомним, Саид Гуцериев недавно продал свои доли в трех криптобиржах. Его отец в июне попал под секторальные санкции ЕС, в августе — под санкции Великобритании.

Михаила Гуцериева связывают с появлением у Лукашенко «Майбаха» и вертолета. Он же связан с IT-бизнесменом Виктором Прокопеней, говорят, Гуцериев помог ему выйти на свободу из СИЗО. Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в двух криптобиржах.

Теперь Гуцериеву-старшему запрещен въезд в ЕС и Великобританию, пользование и распоряжение имуществом в этих странах, замораживание счетов и прекращение финансово-экономических отношений с самим Михаилом Гуцериевым и подконтрольными ему компаниями.

«Основной его бизнес — страхование, нефть, девелоперство, калий — оно за пределами ЕС и Британии, — отмечал источник «Нашей Нивы» из бизнес-кругов. — Это все внутри России и Беларуси, кредитуется прежде всего он также в российских государственных банках. Но очевидно, своим британским имуществом на несколько десятков миллионов фунтов он уже не воспользуется, деньги на Запад не выведет, не говоря о том, что сейчас для партнеров становится очень токсичным и его сын Саид Гуцериев, который живет и ведет дела в Лондоне».

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