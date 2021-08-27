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Мошенники в Беларуси начали действовать по новой схеме

  • 27.08.2021, 10:14
Мошенники в Беларуси начали действовать по новой схеме

О ней стали предупреждать клиентов белорусских банков.

Новая схема мошенников начала действовать в Беларуси. Злоумышленники теперь представляются «работниками магазина 21 век».

Об этом стали предупреждать клиентов белорусских банков, сообщает телеграм-канал «БП».

Вот такие предупреждения, в частности, получили сегодня клиенты «Приорбанка».

«Обратите, пожалуйста, внимание на новую схему финансовых мошенников», — говорится в сообщении — Под видом работников магазина «21 век» или иной торговой площадки злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и сообщают, что на их имя оформлен заказ на покупку товара. Чтобы его отменить они запрашивают личную информацию и СМС-код для получения доступа к интернет-банку или подтверждению перевода с карты».

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